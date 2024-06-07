Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde salonu tıklım tıklım dolduran Kartallıların adeta kulaklarının pasını silen koro, şef Özgür Doğan yönetiminde muhteşem bir konser verdi.

Kartal Belediyesi bünyesinde 2009 yılında kurulan, eğitmen ve şef Özgür Doğan yönetimindeki 75 kişilik Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu (THM), dinleyenlere müzik ziyafeti sundu. Konsere Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, CHP Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri Gül Altınöz, Düzgün Çapar, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkan Yardımcıları Fadile Özge Ulusoy, Ayşe Yılmaz, Gülay Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in annesi Aynur Yüksel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, Basın Yayın Müdürü Coşku Bozduman’ın yanı sıra çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

Yaklaşık 2 saat boyunca sevilen pek çok eseri seslendiren koroyu tebrik etmek için şef Özgür Doğan’a çiçek takdim edildi. Takdim sırasında kısa bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Adem Uçar, koro üyeleri arasında muhtar, müdür, basın mensubu gibi pek çok farklı kesimden Kartallı vatandaşın olduğunu ve koronun Kartal’ın renklerini yansıttığını söyleyerek verdikleri müzik ziyafeti için teşekkür etti.