Kartal Belediyesi Ruhsat İşleri Müdürü Hüseyin Güler 55 yaşında hayatını kaybetti. Güler, Kartal Belediye binasında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kartal Belediyesi Ruhsat İşleri Müdürü Hüseyin Güler, 55 yaşında hayatını kaybetti. Güler’in cenazesi Kartal Cemevi’nde gerçekleşen cenaze töreni sonrası Kartal Belediye binasında yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Güler’in cenazesine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Güler’in kızları Melike ve Melis Güler, babası Haydar Güler, annesi Hanım Güler, eşi Melek Güler ve mesai arkadaşları katıldı. Güler’in uzun yıllar görev yaptığı Kartal Belediye binasının önünde yapılan cenaze töreninde konuşan Başkan Gökhan Yüksel, Hüseyin Güler’in ailesi ve sevenlerine taziye dileklerini iletti.

Cenaze töreninin ardından Hüseyin Güler, Kartal Soğanlık Mezarlığına defnedildi.