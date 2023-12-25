Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Mersin Stadyumu'nda konuk olduğu Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Hatayspor 1-2 Beşiktaş
Maçtan Dakikalar
1. dakikada Onur Bulut'un pasında sağdan ceza alanı içerisine sokulan Muleka'nın vuruşunda top dışarıya gitti.
2. dakikada Salih'in ara pasında topla buluşan Muleka'nın vuruşunu kaleci Erce ayaklarıyla uzaklaştırdı.
13.dakikada Masuaku'nun sol kanattan ortasında Muleka'nın kafa vuruşunu kaleci Erce ayaklarıyla kornere çeldi.
21.dakikada Strandberg'in kale önündeki vuruşunda Masuaku'ya çarpan top direkten dışarıya çıktı.
38. dakikada Hadziahmetovic'in pasında kale önünde topla buluşan Semih Kılıçsoy meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
46 ikinci yarı başladı
53. dakikada sol taraftan Hadziahmetovic'in kullandığı kornerde Omar Colley'in kafa vuruşunda direğe çarpan top ağlarla buluştu. 0-2
80. dakikada Amartey'in ters dokunuşunda top önünde kalan Hodzic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
86. dakikada ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Tayfur Bingöl'in şutunu kaleci Erce kornere çeldi.
90+5 dakikada Hatayspor'un kazandığı serbest vuruşu Ghoulam kullandı. Sert şutunu kaleci kornere çeldi.
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Anıl Usta
Hatayspor: Erce, Rivas (Ghoulam dk.80), Kilama, Maksimovic, Kerim Alıcı, Massanga Matondo (Joelson Fernandes dk.31), Görkem Sağlam (Rayane Aabid dk.69), Ömer Faruk (Hodzic dk.69), Strandberg (Kamil Ahmet dk.46), Dele-Bashiru, Dadashov
Yedekler: Bekaj, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Cengiz Demir, Aburjania, Oğuzhan Matur
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Beşiktaş: Mert, Masuaku, Zainutdinov, Omar Colley, Onur Bulut, Amartey, Salih Uçan (Demir Ege dk.88) , Hadziahmetovic, Semih Kılıçsoy (Cenk Tosun dk.81), Rashica (Tayfur Bingöl dk.73), Muleka
Yedekler: Ersin, Emrecan Terzi, Aytuğ Kömeç, Yakup Arda, Mustafa Hekimoğlu, Emirhan Delibaş, Rebic
Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe
Goller: Semih Kılıçsoy (dk.38), Omar Colley (dk.53) (Beşiktaş), Hodzic (dk.80) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Rivas (Hatayspor), Amartey (Beşiktaş)