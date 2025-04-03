Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, evinde Göztepe'yi ağırladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleye kırmızı kart ve goller damga vurdu. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Göztepe, yarı finale yükselen son takım oldu.

36. dakikada Tayyip Talha'nın direkt kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla Beşiktaş sahada 10 kişi kaldı. Avantajı iyi değerlendiren konuk ekip Göztepe, Brezilyalı yıldızı Romulo'nun attığı 3 golle galibiyete uzandı. Romulo; penaltı, frikik ve aşırtma vuruşla yaptığı hat-trick'le gecenin yıldızı oldu.

Beşiktaş-Göztepe maçının tamamlanmasının ardından, Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, Konyaspor ile; Göztepe ise Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Yarı final mücadeleleri 22 Nisan'da oynanacak.

3. dakikada Ersin Destanoğlu’nun uzun pasında defansın hatasında topu kapan Ernest Muçi’nin ceza sahası içi sol tarafından müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.

14. dakikada Gedson Fernandes’in ceza yayının sol tarafından vuruşunda defanstan seken topu alan Ernest Muçi’nin ceza sahası içi solundan vuruşunda kaleci Arda Özçimen meşin yuvarlağı kurtardı.

20. dakikada Koray Günter’in orta sahadan uzun pasında defansın arkasına sarkan Romulo’nun ceza sahası içine girer girmez topu kontrol edip vole vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

26. dakikada Joao Mario’nun pasında topla buluşan Alex Oxlade-Chamberlain ceza yayının sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Arda Özçimen’de kaldı.

30. dakikada Rafa Silva’nın ara pasında sol kanatta topla buluşan Ernest Muçi’nin ceza sahası içine girip çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

36. dakikada Tayyip Talha Sanuç’un, ceza yayında Juan’a yaptığı hareket sonrasında hakem Atilla Karaoğlan, Tayyip Talha’ya son adam gerekçesiyle direkt kırmızı kart gösterdi.

38. dakikada Romulo’nun ceza yayının içinden kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

51. dakikada İsmail Köybaşı’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Romulo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

57. dakikada İsmail Köybaşı’nın sol kanattan ortasında kale önünde Romulo’nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Milot Rashica’nın rakiplerini geçip ceza yayının sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

68. dakikada sağ kanatta topla buluşan Juan, Romulo ile verkaç sonrasında ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

77. dakikada Victor Hugo’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Koray Günter’in kafa vuruşunda topun, Arthur Masuaku’nun eline çarpmasından dolayı maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada penaltıda topun başına geçen Romulo meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi. 1-2

81. dakikada Koray Günter’in kendi yarı sahasından uzun attığı pasta defans hatasında topu alan Romulo’nun ceza sahası içine girip kaleci Ersin Destanoğlu’nun üzerinden aşırttığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3