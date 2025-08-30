Kartal’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 103’üncü yıl dönümü, Kartal’da büyük bir coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen ilk tören, ilçe protokolünün Kartal Meydanı’nda yer alan Atatürk heykeline çelenk takdim etmesi ile gerçekleşti. Törene Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Deniz Teknik Komutanı Tuğamiral Doç. Dr. Hakan Uçar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal İlçe Mülki İdare temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Mert Polat, siyasi partilerin yönetici ve temsilcileri, Kartal Atatürkçü Düşünce Derneği yönetimi, Kartal Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, personeli ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

3O Ağustos kutlamaları akşam saatlerinde de coşkuyla devam edecek. Milli Mücadele kahramanı Kartallı Kazım’ın adını taşıyan meydanda yürüyüş düzenlenecek. Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ’un 103. yılı, Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilecek birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak.

