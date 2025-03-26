Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 78 kişinin hayatını kaybettiği Grant Kartal Otel yangını soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otel sahibi Halit Ergül’ün yönetim kurulu üyeleri olan eşi ve iki kızı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından dün gözaltına alınan İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan'ın ardından 9 kişi hakkında daha yakalama kararı verildi.

Aralarında yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.