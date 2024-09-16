Kartepe Genç Akademi’de yeni dönem kayıtları başladı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından hizmete açılan Kartepe Genç Akademi, 2021 yılından bu yana gençlere hizmet vermeye devam ediyor. İkinci şubesi ise 2023’de açılan Kartepe Genç Akademi-II’ ye gençler büyük ilgi gösteriyor. Gençler, ücretsiz olarak robotik kodlama, 3D yazıcı, resim, ebru, ney, bağlama, işaret dili, filografi, gitar, keman, bilim atölyesi, drama, piyano gibi pek çok kurs imkanından faydalanıyor. Genç Akademi çatısı altında Kartepe Dil Merkezi (KADİM) tarafından orta ve lise öğrencilerine ücretsiz yabancı dil eğitimlerine devam ediliyor. Çocuk Oyun Evi ile 3- 12 yaş grubu çocuklara ücretsiz oyun ve masal terapisi sunulurken, planetaryum sınıfın da çocuklar gök bilimi ile tanışıyor.