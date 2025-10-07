Kartepe’de, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında program gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen programa, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan, din görevlileri ve cami derneklerinin başkanları katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Belediye Başkanı Kocaman, camilerin birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendiği kutsal mekanlar olduğunu söyledi. Din görevlilerinin topluma rehberlik ettiğini belirten Kocaman, "Kartepe’de kurumlarımız el ele vererek insana hizmet etmeyi en büyük vazife olarak görüyor. Bu dayanışma ruhu, ilçemizin huzur ve güven ortamını daha da pekiştiriyor" dedi.

Kaymakam Öztürk de camilerin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu vurgulayarak, "Din görevlilerimiz ise toplumun vicdanını temsil eden, rehberlik eden kıymetli insanlardır. Bu ulvi görevinizden dolayı hepinize gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe Müftüsü Bayraktutan ise din hizmetine gönül vermiş görevlilere ve kendilerine destek olan yöneticilere teşekkür etti.