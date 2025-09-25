Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki okullarda bulunan kantinleri denetledi. Ortaklaşa gerçekleştirilen denetimlerde, kantinlerde satılan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, hijyen şartları, fiyat etiketleri, gıda güvenliği standartları ve iş yeri ruhsatları titizlikle kontrol edildi.

Denetimler sırasında, gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uymayan işletmecilere uyarılarda bulunuldu. Ekipler, kurallara aykırı durumların tekrarı halinde yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

Yetkililer, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca periyodik olarak devam edeceğini kaydetti.