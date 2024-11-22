Geçtiğimiz sezon 500 TL olan çorba fiyatının bu yıl iki katına çıkmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından(X) yaptığı açıklamada, Bursa Uludağ Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren T.S.T. A.Ş. unvanlı işletmede geçen yıla kıyasla çorba fiyatında yaşanan yüzde 100’lük artışın incelendiğini duyurdu. Gürcan, 21 Kasım’da Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince işletmeye yönelik bir denetim gerçekleştirildiğini ve yapılan incelemelerde haksız fiyat artışı tespit edildiğini belirtti.

Bakanlık, çorba fiyatının "6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ve "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği" kapsamında değerlendirildiğini ve işletmeye 1 milyon TL’ye kadar ceza kesilebileceğini ifade etti.

Denetimlerde, çorba fiyatının yanı sıra işletmede "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" ve "Fiyat Etiketi Yönetmeliği"ne aykırı 78 durum tespit edildiği açıklandı. Ürünlerin ayırıcı özelliklerinin belirtilmemesi ve fiyat listelerinde vergiler dahil fiyat bilgisi ile fiyatların geçerli olduğu tarihin yazılmaması gibi eksikliklerden dolayı işletmeye toplam 171.600 TL idari para cezası kesildi.