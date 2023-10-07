Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 41. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertlilerin 32-4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler, 7 maçta, 7 galibiyet elde ederek 21 puan topladı ve liderlik koltuğunda bulunuyor. Mavi-beyazlılar ise 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 12 puanla 6. sırada bulunuyor. Sezona galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı da mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

41. randevu

Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 40 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 kez sahadan galip ayrılırken, mavi-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 102 gol atarken, Kasımpaşa da 37 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçlarda Fenerbahçe, deplasmanda 6-0, evinde ise 5-1’lik skorla kazandı. Fenerbahçe, Kasımpaşa’ya karşı oynadığı son 6 lig maçından galibiyetle ayrıldı.

15 maçlık galibiyet serisi

Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig’de oynadığı 15 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 2 kez de gruplarda mücadele etti. Süper Lig’de de 7 maç oynayan İsmail Kartal’ın öğrencileri bu süreçte oynadığı tüm karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 15 maçlık galibiyet serisi elde etti.

Deplasman karnesi

Fenerbahçe’nin dış sahadaki maçlarda savunma performansı dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 3 müsabakaya çıktı. Samsunspor (0-2), MKE Ankaragücü (0-1) ve Alanyaspor (0-1) ile karşılaşan Fenerbahçe, 3 maçı da kazanırken rakiplerine gol şansı tanımadı. Avrupa Konferans Ligi’nde dış sahada 4 mücadeleye çıkan Kanarya, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Farklı skorlar

İki takım arasında rekabette en farklı skor 2022-2023 sezonunda 6-0’lık sonuçla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz sezon ile 2016-2017 sezonunda 5-1’lik galibiyete imza atarken; 2010-2011 sezonunda 6-2’lik skorla Fenerbahçe’nin kazandığı mücadele de en gollü maçlardan biri oldu.

Mete Kalkavan düdük çalacak

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.