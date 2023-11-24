Mücahid Ebu Ubeyde, yarın sabah başlayacak 4 günlük ateşkes öncesinde bölgedeki son durumu açıkladı. "Mücahitlerimiz şu ana kadar 335 Siyonist tankını imha etti." diyen Ebu Ubeyde, son üç günde gerçekleştirilen operasyonlar ve öldürülen işgalciler hakkında detayları paylaştı. İsrail yönetimini eleştiren Ebu Ubeyde, "İşgalciler askeri kayıplarını hala gizliyor ve halkını kandırıyor." ifadesini kullandı.

Mücadeleye Devam!

Ebu Ubeyde, Salı günü atılan pusunun ardından 5 işgalcinin öldüğünü ve kurtarmaya gelenlere karşı başarıyla pusuya düştüklerini belirtti. Şeyh Rıdvan mahallesinde bir mücahidin 8 askere saldırdığı ve kayıplara neden olduğu olayı da aktardı. Yemenli kardeşlere selam gönderen Ebu Ubeyde, Batı Şeria ve diğer direniş cephelerinde çatışmaların tırmandırılması çağrısında bulundu. "İşgalci İsrail'i sarsmaya devam edin" çağrısında bulunan Ebu Ubeyde, mücadeleye devam etme çağrısını vurguladı.