Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi 10. Mobilya Sokak üzerinde seyir halinde olan Mustafa Y. yönetiminde ki 16 AZK 729 plakalı otomobil, Nil sokak üzerinde seyir halinde olan Faruk A. yönetiminde ki 16 BAA 915 plakalı motosiklet ile iki sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

HABER MERKEZİ