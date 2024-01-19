Kocaeli'de ailesiyle birlikte kayak merkezine giden kadın, şambrelle kayarken yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Aile, pistin yanındaki tel örgülerde açıklık olduğu iddiasıyla işletmeden şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi Tuğba Paloluoğlu (50), 14 Ocak Pazar günü ailesiyle birlikte Kartepe'de bulunan bir kayak tesisine gitti. Paloluoğlu, şambrelle kayarken iddiaya göre açıklık bulunan tellerden 3-4 metre yükseklikten düştü. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, ailesi işletmenin kusurlu ve ihmalkar davrandığı iddiasıyla şikayette bulundu.





"Olayla ilgili ihmallerin, kusurların olduğunu tespit ettik"

Sorumlulardan şikayetçi olan Tuğba Paloluoğlu'nın kayınbiraderi Milli Yol Partisi Körfez İlçe Başkanı Sümmani Yaşık, "Tuğba benim ağabeyimin eşi olur. Olayla ilgili ihmallerin, kusurların olduğunu tespit ettik. Ayın 14’ünde ailecek kayak merkezine eğlenmeye gidiyorlar. Yengem şambrelle kayarken olay oluyor. Çocuklar kayarken pistin yırtık olduğunu, yırtıktan yengemin düştüğünü söyledi. Yengemi battaniyeyle taşıyıp ambulansa da haber veriyorlar. 10 dakika sonra ambulans geliyor. Yengemin şuuru açık, ambulans gelene kadar 'Ben iyiyim' diyor ama ‘Ellerim, ayaklarım uyuşuyor, boynum ağrıyor’ diyor. Ambulans gelmeye yakın yengemin dudaklarında morarma, siyahlanma oluyor. Yengem hastaneye kaldırılınca vefat haberini aldık" dedi.





"Olay yaşandıktan sonra çok komik şekilde tellerde olan açıklığı karla doldurdular"

Tel örgülerde açıklık olduğunu iddia eden Yaşık, "İşletmenin tel örgülerinin yırtık olduğunu öğrendik. Yeğenlerim de olay yaşandığında oradaydı, şu an karakolda şikayette bulunarak ifade veriyorlar. Avukatlarımızla beraber suç duyurusunda bulunduk. Olay yaşandıktan sonra çok komik şekilde tellerde olan açıklığı karla doldurup önüne yatak koyuyorlar. Buna ilişkin görüntüler de var. İhmal ve kusur var. Geçen hafta da Ayşe adında bir kadın aynı yerden düşmüş. Avukatımız da geçen yıl aynı işletmeye gitmiş ve telin yırtık olduğunu, çocukların o açıklıktan düştüğünü söyledi. Ülkemizde insan değeri bu kadar ucuz mu? Kayarken tel örgülere çarpsanız bile insanların suratı parçalanır. Kalasları dikip demir tel çekilmiş. Gerekli işlemleri başlattık, bu işin peşini bırakmayacağız" şeklinde konuştu.





"Düştüğü yerde aydınlatma yoktu"

Olay günü annesiyle birlikte kayan Murat Yaşık, "Eğlenmek amacıyla hafta sonu ailecek Kartepe'ye çıktık, şambrel kiraladık. Annemle kayarken ben düştüm, annem ise aşağıya gitti. Tel örgülerin altı yırtıkmış. Annem o açıklıktan düştü. Kurtarma ekibi ve önlem yoktu. Kuzenlerimle annemi düştüğü yerden çıkardık. Ambulansla hastaneye gittiğimizde annemin öldüğünü öğrendik. Düştüğü yerde boynunun ve kaburgalarının kırıldığını söylediler. Gerekli yerlere şikayette bulunduk, davanın peşini bırakmayacağız. Olaydan sonra açıklığı karla kapatmışlar, önüne yatak koymuşlar. Düştüğü yerde aydınlatma yoktu. Annem 3-4 metre yükseklikten düştü" ifadelerini kullandı.

İşletme sahibi ise suçlamaları kabul etmeyerek, anne ve oğulun pist alanı dışında kaydıklarını ilerini sürdü.