Esenler Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Zeka Oyunları Şampiyonası’nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Bugüne kadar 210 maçın gerçekleştiği müsabakalarda çeyrek final karşılaşmaları 7 Şubat’ta yapılacak.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Zeka Oyunları Şampiyonası’nda çeyrek final eşleşmelerine geçildi. İlçe sınırları içerisinde bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve liselerin katıldığı yarışmada müsabakalar kasım ayında başladı. Dört ayrı grupta beş farklı oyun üzerinden gerçekleşen müsabakalarda ter döken yarışmacılar, hem pratik zekalarını geliştirdi hem eğlenceli vakit geçirdi.

Üç aylık süreç sonunda toplam 210 müsabakanın gerçekleştiği yarışmalarda grup bazında ilk 2’ye giren takımlar, çeyrek finale kalmaya hak kazandı. Çeyrek final karşılaşmaları, 7 Şubat Çarşamba günü İTO 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, yarı final ve final karşılaşmaları ise 19 Şubat Pazartesi günü Dr. Mehmet Öcalan Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek.

Yarışmada koordinatör öğretmen olarak görev alan Aksoy Kız İmam Hatip Lisesi’nde Muhammed Aral, öğrencilerin bu yıl daha istekli bir şekilde yarışmalara katıldığını söyleyerek, “Öğrenciler hem hızlı düşünmeyi öğreniyor hem de eğlendikleri bir aktiviteye katılım sağlıyorlar. Evvelki senelere nazaran okulumuzda zeka oyunlarına öğrencilerin katılım isteği daha çok arttı. Esenler genelinde ciddi bir gelenek haline gelen bu sürecin tüm katılımcı öğrencilerin hayatına dokunduğunu ve dokunacağını düşünüyorum. Emeği geçen ilgili kurumlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.