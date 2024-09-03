Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran’ın 21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları, 12. gününde devam ediyor. Kayıp Narin için yürütülen operasyonlarda komandolar, arazi ve mısır tarlalarında çeşitli elbise ve bez parçaları buldu. Bulunan bu parçalar, detaylı inceleme yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Şu anki arama çalışmaları, tarlaların yoğun olduğu bölgeye odaklanmış durumda.

Narin'in kaybolmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan amcası Salim Güran ve aynı zamanda köyün muhtarı olan S.G. hakkında önemli bilgilere ulaşıldı. Gazeteci Ferit Demir, amcanın Batman'a gittiğini iddia ettiğini ancak bu bilginin doğruluğunun ortaya çıkmadığını belirtti. Ayrıca, Narin’in kaybolmasının ardından telefonunun kapalı olması ve amcanın köyden hızla ayrılması, soruşturmanın kilit noktaları arasında yer alıyor.

Gözaltındaki amcanın otomobilinde yapılan incelemelerde, Narin Güran’a ait DNA örneklerine rastlandı. Bu bulgular, amcanın aracında bulunan DNA örnekleri ile Narin’in kıyafetlerindeki DNA örneklerinin eşleşmesiyle doğrulandı. Amcanın telefonundaki WhatsApp yazışmalarının ve görüşmelerinin silindiği de tespit edildi.

Halk TV muhabiri Ferit Demir, soruşturmanın ilerleyen günlerinde yeni gözaltıların olabileceğini ve savcılığın gözaltı süresini uzatmasının beklendiğini belirtti. Demir, amcanın köydeki hareketleri ve telefonunun kapalı olması gibi hususların soruşturmada önemli rol oynadığını vurguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, medyayı, Diyarbakır'daki kaybolma olayıyla ilgili alınan yayın yasağına uymaya çağırdı. Şahin, bazı medya kuruluşlarının yasağı ihlal ettiğini ve bu ihlallerin sonucunda en ağır yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

Narin’in kaybolmadan önceki son görüntüleri de kamuoyuna yansıdı. 21 Ağustos’ta saat 15:15’te çekilen görüntülerde, Narin’in dört arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından tepe yolunu kullanarak evine doğru ilerlediği görüldü.