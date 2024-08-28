Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarının 8'inci gününde önemli gelişmeler yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, “Sonuca çok yaklaştık” dedi.

21 Ağustos tarihinde Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, Kur'an kursuna giden Narin Güran'ın evine dönmemesi üzerine ailesi endişelenmişti. Aile, kendi çabalarıyla arama yaparken, köylülerle birlikte yapılan arama sonuçsuz kaldı ve Narin'in babası Arif Güran, jandarma karakoluna giderek kızlarının kaybolduğunu bildirdi.

Olayın ardından Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi gibi birçok ekip, sağlık ekipleri, AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterlerle havadan destek verilen çalışmalarda, Narin'in kaybolduğu saatlerde geçtiği belirlenen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar detaylı bir şekilde arandı. Şu ana kadar 12 bin 550 araç kontrol edilirken, 130 kişinin ifadesine başvuruldu ve 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Çalışmalarda jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama çalışması başlattı. 100 personelden oluşan AFAD ile Dicle Üniversitesi, Kup Belediyesi ile Kayapınar Belediyesi arama kurtarma ekipleri de mahalle çevresindeki 500 dönümlük pamuk ve mısır tarlalarında arama yapıyor. Jandarma ekiplerinin mahalle çevresinde oluşturdukları uygulama noktalarında giriş ve çıkış yapan araçlardaki arama çalışması da sürüyor.

Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında gelen bir ihbar üzerine jandarma ekipleri, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan derede çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi’nden talep edilen kepçe ile başlatılan çalışmalarda deredeki suyun debisinin düşürüleceği, ardından da dere boyunca arama çalışması başlatılacağı belirtildi.

“ÇEMBER DARALDI”

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, “Biz her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Devlet tüm imkanlarını bize verdi ve bunları kullanıyoruz. Çok kısa bir süre kaldığını düşünüyorum. Elimizde deliller var, ifadeler var. Narin'in dakika dakika köydeki hareketlerini kayıt altına aldık. Deliller üzerinde yürüyoruz, sonuca çok yaklaştık, inşallah yakın zamanda sonucumuzu alacağız. Biz olayı ister istemez adli vaka olarak görüyoruz” dedi.

"NARİN'İMİZİ SAĞ OLARAK BULMAK İSTİYORUM"

Yıldırım şunları söyledi:

“Biz bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Sizlere açıklayamadığımız her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Arama çok daha büyük çaplı bir arama. Biz en ufak ihtimali bile değerlendirmek zorundayız, sonuç alacağız.

Narin'imizi sağ olarak bulmak istiyorum. Gönlümüz onu sağ olarak bulmak. Gönüller yaralı, 85 milyon bu olaya çok üzülüyor. Biz geceleri dahi uyumuyoruz."

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Narin Güran'ı arama çalışmalarının 8’inci gününde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.