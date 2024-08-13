Kaynarca’da, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın girişimiyle, ilçedeki tüm mahallelere doğalgaz ulaştırılması ve çiftçilerin sulama sorunlarının çözülmesi için önemli adımlar atıldı.

Kaynarca AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Ali Pulat ve ilçedeki mahalle muhtarları, doğalgaz ve tarım arazilerinin sulanması konularını görüşmek üzere Başkan Yusuf Alemdar’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Alemdar, doğalgaz çalışmalarının hızlandırılması için gerekli yerlerle iletişime geçtiğini ve Büyükşehir Belediyesi olarak projeye destek vereceklerini belirtti. Yusuf Alemdar’ın talimatları doğrultusunda, Kaynarca ilçesindeki doğalgaz çalışmalarının hızla başlaması planlanıyor. Çalışmaların, en yakın mahallelerden başlayarak tüm mahallelere ulaşacak şekilde organize edileceği açıklandı. Bu gelişme, Kaynarca halkı için büyük bir müjde niteliği taşıyor.

Görüşmede; mahalle muhtarları, göletlerden tarım arazilerine kapalı sulama hattı çekilmesi konusunda destek talep etti. Yusuf Alemdar, bu talepleri olumlu karşıladı ve Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (SASKİ) gerekli talimatları vererek çalışmaların başlatılacağını ifade etti. Bu çerçevede, ilçedeki çiftçilerin su ihtiyacının karşılanması için önemli bir adım atılmış oldu.

Kaynarca AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Ali Pulat, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde ilçe halkına doğalgaz ve sulama hatları konusunda verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirtti. Pulat, "Doğalgaz çalışmaları en yakın mahallelerden başlayarak tüm mahallelere ulaşacak. SASKİ de kapalı sulama hattı için çalışma yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum" dedi.