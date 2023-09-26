Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca’nın dev altyapı projesi çerçevesinde sürdürdüğü çalışmaların ilçe merkezinden geçen kısmını tamamladı. Asfalt çalışmaları ile ilgili konuşan Başkan Yüce, “26 kilometrelik kısmı tamamlanan altyapı projesinde ulaşımın rahatlaması için asfalt hazırlıkları hızla başladı. Yakın zamanda yeni görünümüne kavuşacak ilçe merkezinde devam eden çalışmaların bölgeye hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SASKİ marifetiyle yapımı devam eden Kaynarca İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile entegre şekilde bölgeye hizmet verecek 50 kilometrelik altyapı hattının 26 kilometrelik kısmını tamamladıklarını açıkladı. İlçe merkezinde bulunan Seyfettin Selim Caddesi, Hasan Akgün Bulvarı ve Kandıra Caddesi arasında yer alan kısmın sorunsuz altyapı ile buluşmasının ardından asfalt hazırlık çalışmaları hızla başladı. Ulaşımın rahatlaması ve sürücü ile yayaların güvenle yolculuk edebilmesi için başlatılan asfalt hazırlık çalışmaları çerçevesinde bölge kısa süre içerisinde sorunsuz ve estetik üstyapı ile buluşacak.

Kaynarca’ya kazandırılan projelerle ilgili açıklama yapan Başkan Yüce, “Kaynarca ve şehrimizin kuzey ilçelerinde uzun yıllardır devam eden atık su sorunlarına çare olmak için bölgeye son teknolojiye sahip ileri biyolojik atık su tesisi inşa ediyoruz. Tesis ile entegre şekilde çalışacak 50 kilometrelik hat sayesinde Türkiye’nin en büyük su basar ormanı ve şehrimizin eşsiz doğa harikası Acarlar Longozu’nun da tabiatını koruyacağız. Bölgeye yapılacak olan asfalt çalışmalarının uzun soluklu olması için altyapıda gerekli tüm işlemleri titizlikle tamamladık. Böylelikle hazırlıklarına başlanan asfalt çalışmaları ile Kaynarca’nın merkezi uzun yıllar boyunca sağlam altyapı ve şehrin estetik görünümüne yakışır üstyapıya sahip olacak” ifadelerini kullandı.