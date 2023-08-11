Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Su Altı Su Sporları Federasyonu iş birliğinde 11-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında 10 şehirden 20 kulüp ve 143 sporcunun katılımıyla Kablolu Wakeboard Kulüplerarası Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası gerçekleştirilecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde Kayseri’yi sporun merkezi yapma yönünde faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ulusal ve uluslararası çapta organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Spor A.Ş. ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Sukaypark’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Su Altı Su Sporları Federasyonu iş birliğinde Kablolu Wakeboard Kulüplerarası Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası gerçekleştirilecek.

11-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında 10 şehirden 20 kulüp ve 143 sporcunun katılımıyla heyecan dolu bir rekabetin yaşanacağı şampiyonda yarışlar saat 09.00’da başlayacak. Kayseri’nin önemli tesislerinden biri olan Sukaypark Tesisi'nde gerçekleşecek şampiyonada ödüller 13 Ağustos 2023 Pazar Günü 15.00'te yapılacak ödül töreni ile sahiplerini bulacak.

Kablolu Wakeboard Kulüplerarası Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası heyecanını yaşamak isteyen Kayserililer ücretsiz şekilde yarışları takip edebilecek.