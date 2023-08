Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Pınarbaşı ve Sarız ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşla buluştu. Başkan Büyükkılıç, Sarız’da muhtarlarla bir araya gelerek, ilçeye doğal gaz çalışmalarına 2024 yılı Ocak ayından itibaren başlanacağı müjdesini verdi.

Hem kent merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçeleri ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Pınarbaşı ve Sarız’a ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak Pınarbaşı’na giden Büyükkılıç, Önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ile birlikte Pınarbaşı Kızılören Mahallesi’nin şehidi Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel’in ailesini ziyaret etti.

Akar ve Büyükkılıç ile beraberindeki heyet, ayrıca Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu’nu ziyaret ederek ilçedeki çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Akar ile birlikte Pınarbaşı Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret edip, kadınların ürettikleri ürünleri incelediler.

Daha sonra Sarız ilçesine geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindekiler Sarız Belediyesi önünde vatandaşlar tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı. Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak’ı da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Akar ve beraberindekiler yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili istişarelerde bulundu.

SARIZ’A DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Sarız’da muhtarlarla bir araya gelerek, taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, ilçeye yapılacak doğal gaz yatırımı planlamasındaki son durumla alakalı SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Dağıtım Başkan Yardımcısı Ertan Yıldız ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek bilgi aldı.

Büyükkılıç, SOCAR ve Kayserigaz yönetimine teşekkür ederek, “İnşallah Mevla mahcup etmez. Kasım Aralık gibi tanıtım, en ince detayına kadar proje hazır, gerekli çalışmalar başlayacak 2024 itibariyle” dedi.

“SİZLERE LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Konuşmasında birlik beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, “Buradaki birlik, beraberlik, dayanışma, Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde bizlere sahip çıkma duygusu her zaman bizleri sizlere daha da gönülden bağlamıştır. Gönül insanlarının buralarda üreten olması, hizmet eden olması, her zaman ay yıldızlı Türk bayrağımızın, vatanımızın, milletimizin, devletimizin yanında yer alma anlayışıyla kenetlenmesi bizleri güçlendiriyor. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Bugüne kadar hiçbir kardeşimizi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bağrımıza bastık. Ne istedilerse onu hayata geçirmeye çalıştık. Her zaman istişare halindeyiz. Allah’a şükürler olsun sizlere layık olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“KAYSERİ MODELİ BELEDİYECİLİK”

Büyükkılıç, Kayseri modeli belediyecilik vurgusu yaparak, şunları söyledi:

“Şehrimizi, ülkemizi çok seviyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri adeta akademi. Kayseri modeli belediyecilik diye konuşuluyor, hatta Haseki modeli belediyecilik diye konuşuluyor. Bunlar bizim için sevindirici cümleler. Bugüne kadar taşrada yapılan hizmetler belki hiçbir dönemde yapılmamıştır. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel sembolünü sergileyerek hizmetimize devam edeceğiz. Önemli olan ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın.’ Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bahçeli ile el ele, kol kola Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde kenetlenirken hiç kimseyi de dışında bırakmadan bağrımıza basarak üzerimize düşeni yapacağız. İsrafa fırsat vermeden, insaf ölçüsüyle gerekli hizmetleri sizlere ulaştıracağız.”

“YENEMEYECEĞİMİZ GÜÇLÜK, AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOK”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da bir tarafta büyük ve güçlü Türkiye için çalışırken diğer tarafta da Kayseri’nin de bu gelişmelerden payını alması için yapılması gereken ne varsa herkesin canla başla çalıştığını kaydetti.

Akar, birlik ve beraberliğin devam ettiği müddetçe yenemeyecekleri güçlük, aşamayacakları engel olmadığının altını çizerek, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımız, bütün valilerimiz, bütün belediye başkanlarımız, bütün il, ilçe başkanlarımız ülkemizin daha ileri gitmesi için yapılması gereken ne varsa bunların peşindeyiz. Bizim en büyük teminatımız birliğimiz ve beraberliğimiz. Bu birliğimiz, beraberliğimiz devam ettiği müddetçe yenemeyeceğimiz güçlük, aşamayacağımız engel yok. Biz hiçbir şekilde sağa sola sapmadan istikamette, ülkemizin daha büyük, daha güçlü olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de Sarız’da coşkuyla karşılandıkları için gurur duyduklarını ifade ederek, “Memduh Başkanıma hepinizin huzurlarında teşekkür ediyorum. Defalarca gelmiş, buraya hizmet getirmiş. Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ise Başkan Büyükkılıç’ın ilçenin sorunlarıyla ilgili sık sık Sarız’ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Sağ olsunlar. Sarız ilçemiz Cumhur İttifakının bütün imkânlarından faydalandılar. Huzurunuzda Cumhur İttifakının Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Memduh Büyükkılıç’a ilçemize göstermiş olduğu destek ve emekten dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

