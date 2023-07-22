Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, Kayseri’nin denizi Kuşçu ve Gömeç’de bulunan 24 adet villa arsasını, yüzde 25 peşin ve 8 ay taksit seçeneği ile 25 Temmuz Salı günü düzenlenecek ihale ile satışa sunacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu’nun Kayserililere sahil kenti imkanı sunduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’a yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını söyledi.

Kuşçu’yu cazibe merkezi haline getirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla Kocasinan’ın her geçen gün değerlendiğini ifade etti. Projelerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesi için gayret ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “İhalelerden elde ettiğimiz gelir, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Kayserililerin eşsiz manzarayı keyifle seyrettiği Kuşçu Mahallesi’nde 16 adet villa arsası ve Gömeç Mahallesi’nde 8 adet villa arsası olmak üzere toplam 24 taşınmaz satılacak. Taşınmazlar, 25 Temmuz Salı Günü saat 14.00'de ihale ile satışa sunulacak. Katılmak isteyenler; ihalelerle ilgili şartname ve ekleri Emlak Müdürlüğü'nden temin edinilebileceği, ayrıca 0(352) 222 70 00 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi.