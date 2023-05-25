Kayseri Şeker’in Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisinde “Akışkan Yataklı Kömürlü Kazan Temel Atma Töreni” yapıldı. Törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Bu yatırımlar ile fabrikalarımızın geleceğini kurtarıyoruz “dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Şeker, Boğazlıyan Şeker Mamulleri ve Entegre Tesisinde hem ekonomik hem de çevre dostu olan Akışkan Yataklı Kömür Kazanı Projesini hayata geçirmenin ilk adımını attı.

Törene Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Garnizon Komutanı Askerlik Şubesi Başkanı Yusuf Çakmak, Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Sezer, Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı, İlce Tarım Müdürü Burhan Kale, MHP İlçe Başkanı Selahattin Demiroğlu, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Genel Müdür İsmail Gedik'in yanı sıra STK Temsilcileri, çiftçiler ve çalışanlar katıldılar.

Kayseri Şeker ve Mimsan Grup iş birliği içerisinde yürütülecek olan projenin enerji tasarrufuna büyük katkı sağlayacağına da vurgu yapıldı.

Törende konuşan ve 2011 yılından bu yana yapılan dev yatırımları tek tek sıralayan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, duygularını şöyle ifade etti: "Gerçekten heyecan verici bir gün yaşıyoruz, bu başarıda en fazla hak sahibi bizim aziz çiftçilerimiz, çalışanlarımız, bu tesislerin bugüne gelmesinde büyük emek ve gayretleri var. Bu fabrika 2011 yılında 10 bin ton pancar işleme kapasitesi varken, yapılan bu yatırımlar ile 14 bin 500 ton günlük pancar işleme kapasitesine erişti ve aynı zamanda şeker kalitesi ve işletmedeki verimi ile Avrupa Standartlarının üzerine çıkarıldı bunun da altını çizmek gerekiyor.

Bu yatırımlara neden ihtiyaç olduğu ile ilgili değerlendirmeleri ifade etmem gerekirse, bu yatırım yerli linyit kömürü kullanılarak faaliyet yürütecek tabii ülkemizin doğal gazı ithal ettiğini dikkate alacak olursak, bu yönüyle enerji bağımlılığının azalmasında önemli katkı sağlayacak, enerji maliyeti düşecek, bu yatırımlar ile biz aynı zamanda bu fabrikaların geleceğini kurtarmış oluyoruz “dedi. . Ekim ayında tamamlanması beklenen bu yatırımın bir buçuk kampanya döneminde kendini amorti edeceğinin de bilgisini veren Başkan Akay, Ülkemize, Büyük Kayseri Şeker Ailesine hayırlı uğurlu olsun temennilerinde bulundu.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar konuşmasında: İlçemizin büyümesinde gelişmesinde Boğazlıyan Şeker’in çok ayrı yeri ve önemi vardır, diyerek Başkan Akay’a tüm Boğazlıyan adına teşekkürlerini iletti.

Açılış töreninin son konuşmasını ise Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın yaparak şu görüşlere yer verdi: ‘Öyle bir kurumdan bahsediyoruz ki herkesin paydaş olduğu bir kurum Kayseri Şeker ve gördüğüm kadarıyla çiftçilerine, paydaşlarına sahip çıkan güzel bir yönetim yapısı var o açıdan ben teşekkür ediyorum. Enerji bütün dünya için çok önemli. Ülkemizde enerji dışa bağımlı enerji sorununu çözen kurumlar bir sıfır önde başlıyor. Ben bu yatırımın çok önemli olduğunu düşünüyorum ki bir buçuk kampanya döneminde kendini amorti etmesi çok önemli, bunun ben çiftçilerimizi, işçilerimizi hatta pancar fiyatlarını olumlu etkileyeceğini düşünüyorum ve bu güzel açılışın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.