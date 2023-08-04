Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılına ithafen “Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen ve 2 gün süren çocuk şenliği, görülmemiş bir ilgiyle sona erdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Şenliğe katılanlara hitap eden Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gösterilen ilgiden çok mutlu olduklarını ve bu ilginin yenilerini düzenleme konusunda kendilerini teşvik ettiğini söyledi.

Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çocuk şenliğiyle Paraşüt İniş Alanı, tarihi günlerinden birini yaşadı. Vatandaşların adeta akın ettiği organizasyonda TRT Müzikali Doru’nun karakterleri çocuklarla buluşurken atölye çalışmaları çocukları hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi.

Anne babaların çocuklarıyla birlikte gönüllerince bir gün geçirdiği şenlikte kukla, denge, akrobasi, jonglör gibi sahne gösterileri ilgiyle izlenirken şişme oyun alanlarında çocuklar yeteneklerini sergiledi.

2 gün süren organizasyonda vatandaşların eğlencesine ortak olan Başkan Yalçın, kurulan aktivite standlarını dolaşarak çocuklara ve ailelere eşlik etti.

“İLGİ BÜYÜK, HER YER TIKLIM TIKLIM DOLU”

Burada etkinliğe dair kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, programın Kayseri’de bugüne kadar düzenlenmiş en geniş kapsamlı çocuk şenliği olduğunu vurguladı.

Etkinliklerin yalnızca eğlenceden ibaret olmadığını ifade eden Başkan Yalçın, çocukların eğlenirken öğrendiğini söyledi. Başkan Yalçın konuşmasında şunları söyledi: “Talas Paraşüt İniş Alanı’ndayız, Kayseri’nin bugüne dek yapılmış en geniş kapsamlı çocuk şenliğindeyiz. Burada bize bu motivasyonu sağlayan Cumhuriyetimizin 100. yılı olması. Çocuklarımıza en güzel değerlerimizi yaşatmak, onların eğlenirken öğrenmesi maksadıyla böyle bir program düzenledik. Buradan hem çocuklara hem de velilerine içtenlikle teşekkür etmek istiyorum, çünkü bize güvendiler. Her yer tıklım tıklım dolu, burada çok güzel bir ortam oluşmuş durumda. Burada çocuklar yalnızca eğlenmiyorlar aynı zamanda el becerilerini de geliştiriyorlar. Cumhuriyetimizin 100. Yılını yeniden kutluyorum.”