Kayseri'de mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait geçen hafta pazarlığa kalan 1 kütle parselinden oluşan taşınmaz düzenlenen ihale ile yeniden satışa sunuldu.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediye Meclis Salonu’nda Talas Belediye Başkanvekili Ragıp Dost başkanlığında ve encümen huzurunda gerçekleştirilen ihalede geçen hafta pazarlığa bırakılan Talas Mevlana Mahallesi 2264 ada 1 parsel üzerinde yer alan kütle parsel satışa sunuldu.

Hulusi Akar Bulvarı üzerinde Mevlana İlkokulu, Emine Gönen Ortaokulu gibi eğitim kurumları ile diğer sosyal donatılara yakınlığıyla merkezi konumdaki 40 milyon lira muhammen bedelli kütle parselin satışı 40 milyon 500 bin liraya gerçekleşmiş oldu.

Elde edilen bu kaynak Talas Belediyesi’nin önemli yatırım ve hizmetlerinde kullanılacak.