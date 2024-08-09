Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü’nde, kitap kurtlarına 7’nci Kayseri Kitap Fuarı müjdesi verdi.KAYSERİ (İGFA) - Her yıl kendi ziyaretçi rekorunu kıran Kayseri Kitap Fuarı’nın 7’ncisinin düzenleneceğini duyuran Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’yi kitap kokutan ve her yıl rekor kıran Kayseri Kitap Fuarı’mızın 7’ncisi 11-20 Ekim tarihlerinde kitapseverlerle buluşacak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, her yıl kitapseverlerin büyük ilgisiyle gerçekleştirilen Kayseri Kitap Fuarı’nın 7’ncisi, bu yıl yeni rekor hedefiyle 11-20 Ekim tarihlerinde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, okuyan ve okutan şehir Kayseri’yi adım adım kütüphaneler şehri yaptıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, ayrıca Kitapseverler Günü’nde 7’nci Kayseri Kitap Fuarı müjdesini de paylaştı.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri’de geleceğin ilim, bilim, kültür ve irfan temelleri üzerine sağlam bir şekilde inşa edilmesi amacıyla çalışmaları büyük bir gayretle sürdürdüklerini kaydederek, “Belediyemiz bünyesinde, Merkez Halk Kütüphanesi başta olmak üzere Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi, Mevlana Kütüphanesi, Erkilet Kütüphanesi, Halit Özkaya Kütüphanesi, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Millet Kıraathanesi Kütüphanesi ve Yakut Semt Kütüphanesi olmak üzere 13 kütüphanemiz ile yılın geride kalan ayında yaklaşık 1 milyon kitapseveri ağırladık” ifadelerini kullandı.

Eğitime, öğrenmeye ve hayat boyu gelişime verdikleri önem doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak takdir toplayan projelere imza attıklarına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Öğrenci ve genç dostu bir hizmet anlayışıyla öğrencilere gerek maddi destek, gerek ulaşım, kırtasiye, spor ve sosyal tesis, gezi, kütüphane, sıcak çorba, çamaşır yıkama desteği gibi pek çok hizmet sağladık” dedi.

Büyükkılıç, özellikle Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinin öğrenci ve kitapsever diğer vatandaşlar için nezih, konforlu ve kaliteli bir hizmet sunduğunu belirterek, “Kitaba ulaşmak isteyen her bir vatandaşımız için kentin muhtelif bölgelerinde yeni kütüphaneler açıyor, sunduğumuz kaliteli hizmetler ile onların konforunu arttırıyoruz. Öte yandan geleneksel hale getirdiğimiz ve şenlik havasında geçen, ziyaretçi rekorlarına sahip Kayseri Kitap Fuarlarımız ile de çoluk çocuk, genç yaşlı herkesi kitap okumaya teşvik ediyoruz” diye konuştu.

9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü’nde kitapseverler için müjde niteliğinde bir duyuru da yapan Başkan Büyükkılıç, “Kitap kurtlarının heyecanla beklediği Kayseri Kitap Fuarı’nın 7’ncisi için hummalı hazırlıklar başladı. Kayseri’yi kitap kokutan ve her yıl rekor kıran Kayseri Kitap Fuarı’mızın 7’ncisi 11-20 Ekim 2024 tarihlerinde Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda kitapseverlerle buluşacak” ifadelerinde bulundu.