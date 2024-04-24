Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-100 karayolunda otomobilin kamyonuna çarptığı kazada hayatını kaybeden 27 yaşındaki Mustafa Mario Kır son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, sabah saat 05.20 sıralarında D-100 karayolu Arifiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Mario Kır (27) kontrolündeki 54 BY 204 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 AGR 230 plakalı PTT kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilde sürücü Kır hayatını kaybederken, E.Ç. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Düğün, nişan gibi törenlerin organizasyonu ve bungalov kiralama işi yaptığı öğrenilen Kır, Sapanca Yeni Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.