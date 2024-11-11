Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağları’nda, Milli Ağaçlandırma Günü dahilinde fidanlar toprakla buluşturuldu.
Kazdağları Atış Alanı mevkiinde gerçekleştirilen etkinlikte, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda dağıtılan fidanları; öğrenciler, askerler, vatandaşlar ve protokol mensupları toprakla buluşturarak can suyu verdi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, yaklaşık 5 dönümlük araziye bin 300 kızılçam fidanı dikildi.
Etkinliğe Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Garnizon Komutan Vekili Albay İsmail İbiş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.