Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin birlikte hayata geçirdiği ve ‘Yaratılanı sev yaratandan ötürü’ anlayışının en güzel örneklerinden biri olan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, can dostlarımıza yuva bulmaya devam ediyor.

Yan tarafında bulunan doğal yaşam alanıyla birlikte sokak hayvanları için kompleks bir tesis olan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sokak hayvanları için klinik, kedi ve köpekler için sahiplendirme ve tedavi alanları yer alıyor. Hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırma işlemleri yapılan merkezde, kedi ve köpek sahiplenmek isteyen vatandaşlara da yardımcı olunuyor.

“ÇOK MEMNUN KALDIK”

Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde açıldığı günden bu yana 100’ü köpek ve 210’u kedi olmak üzere 310 can dostumuz sıcak yuvasına kavuştu.

Merkezden bir kedi sahiplenen Ramazan Aybey, konu hakkında şunları dile getirdi, “Çayırova Belediyesi’nin sokak hayvanları merkezine gittim gerçekten özel bir bakımevi merkezi gibi çalışanlar çok kaliteli insanlar, çok memnun olduk ve çok memnun kaldık. Her türlü sorunumuza yardımcı oldular ve her konuda bilgilendirdiler. Çayırova Belediyesi bu konuda çok başarılı. 2,5 aylıkken kedimizi aldık evimizin bir neşesi, onsuz bir hayat düşünemiyoruz, bize can yoldaşı oldu.”

“EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Merkezden bir de kangal köpek sahiplenen Ertaç Aydın, “Çayırova Belediyesi’nin hayvan barınaklarının yapıldığını öğrenince buradan hayvan sahiplenmek istedim. Bunu dışarıdan da satın alabilirdim ancak buradan sahiplenmeyi tercih ettim. Köpeğim Paşa’yı da oradan buradan sahiplendim.

Tüm merkez çalışanlarına emekleri ve yardımları için teşekkür ediyorum” dedi. Aydın, köpeği Paşa’nın kendisi için bir can yoldaşı olduğunu dile getirirken tüm hayvanseverleri buradan kedi ve köpek sahiplenmeye davet etti.