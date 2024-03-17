İnegöl'de bir mobilya firmasında görev alan İsrafil Öden, Kemalpaşa mahallesi muhtar aday olduğunu açıkladı.

Öden'in azaları ise Ufuk Kaya, Hüseyin Çınar, Abdullah Demir, Ali Yıldırım, Şentürk Özcan, İbrahim Üzüm ve Taner Yıldız'dan oluştu.

Kemalpaşa mahallesinin İnegöl'ün en büyük mahallesi olduğunu belirten Öden, "Böylesine büyük bir mahallenin sorumlulukları da ağır oluyor. Bizlerde bu sorumluluğun yükünü sırtlanmak, vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için aday olduk. Seçilmemiz halinde elimizden gelen hizmetleri mahallemize kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Mahalle sakinlerimizden oy konusunda destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ