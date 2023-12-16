Zengin olanaklarla çevrili Kemer’in eşsiz güzellikleri sizi kendine hayran bırakıyor. Gezeceğiniz yerlerin başında tabii ki plajları, sahilleri ve koyları geliyor.

Kemer Gezilecek Yerler

Göynük Kanyonu, Ayışığı Plajı ve Kemer Plajı, yüzebileceğiniz eşsiz güzellikler arasında yer alıyor. Doğal ve tarihi güzelliklerin iç içe geçtiği Kemer’de tarih ve doğa tutkunları için birçok ziyaret rotası bulunuyor. İşte Kemer’in muhteşem güzellikleri:

• Efsane Khimaira' nın sönmeyen ateşi Çıralı Yanartaş

• Akçay’ın iki yanına kurulmuş Olimpos Antik Kenti ve Olimpos Tabiat Parkı

• Dalış severlerin uğrak rotası Paris Batığı

• Tarihin en büyük tahıl çukurlarından olan Kemer Kalesi

• Likyalılar’ın eski liman kenti Phaselis Antik Kenti ve Phaselis Koyu

• -32 metreye kadar inen derinliğinde sayısız salonda gezi imkanı sunan Sırtlanini Mağarası

• Gedelme Yaylası, gizli güzelliği Peynir Deliği Mağarası ve yolun sonunda sizi bekleyen muhteşem Geldeme Gölü

Zengin olanaklarla çevrili Kemer’in eşsiz güzellikleri sizi kendine hayran bırakıyor. Gezeceğiniz yerlerin başında tabii ki plajları, sahilleri ve koyları geliyor. Göynük Kanyonu, Ayışığı Plajı ve Kemer Plajı, yüzebileceğiniz eşsiz güzellikler arasında yer alıyor. Doğal ve tarihi güzelliklerin iç içe geçtiği Kemer’de tarih ve doğa tutkunları için birçok ziyaret rotası bulunuyor. İşte Kemer’in muhteşem güzellikleri:

• Efsane Khimaira' nın sönmeyen ateşi Çıralı Yanartaş

• Akçay’ın iki yanına kurulmuş Olimpos Antik Kenti ve Olimpos Tabiat Parkı

• Dalış severlerin uğrak rotası Paris Batığı

• Tarihin en büyük tahıl çukurlarından olan Kemer Kalesi

• Likyalılar’ın eski liman kenti Phaselis Antik Kenti ve Phaselis Koyu

• -32 metreye kadar inen derinliğinde sayısız salonda gezi imkanı sunan Sırtlanini Mağarası

• Gedelme Yaylası, gizli güzelliği Peynir Deliği Mağarası ve yolun sonunda sizi bekleyen muhteşem Geldeme Gölü