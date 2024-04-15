Bilecik’te 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerinin Filistin için yardımları devam ediyor.

Müftülüğe bağlı Malhatun 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda eğitim gören minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin’deki çocuklar için bağışladı. Filistin’e göndermek üzere kumbaralarını miniklerden teslim alan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, örnek davranışlarından dolayı minik öğrencileri tebrik etti.

Makamında öğrencileri kabul eden Müftü Ali Erhun, program sonunda hediye vererek minikleri kurslarına yolladı.