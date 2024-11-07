26 Eylül’de gerçekleşen kongrede İnegöl Kent Konseyi Başkanlığı'na seçilen Bülent Temelli ve yeni yönetim kurulu üyeleri görev dağılımlarını yaptıktan sonra iki önemli kuruma ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet ilk önce İnegöl Kaymakamı Eren Arslan’a konuk oldu. Oldukça samimi bir havada gerçekleşen ziyarette İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, son bir ayda yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Belediye Ek Hizmet Binası'nda yer alan 2 katlı alanın restorasyon çalışmalarının devam ettiğini ve konseyin burada faaliyette bulunacağını söyleyen Başkan Temelli, “Çok yakın zamanda İnegöl Kent Konseyi'ne yakışacak yeni bir çalışma alanımız olacak. Burada İnegöl’ün önümüzdeki 60-70 yılını masaya yatıracağız. Bizler görev dağılımlarımızı yaptık. Kendi alanlarında uzman, bilgi ve donanımları olan arkadaşlarımızla ilçemize değer katacak çalışmalar yapacağız. Her alanda geliştireceğimiz proje ve önerilerimiz ile İnegöl’ümüzün yaşam standartlarını üst seviyeye çıkarmak en büyük hedeflerimizden olacak” diye konuştu.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise İnegöl Kent Konseyi’nin alanlarında başarılı kişiler tarafından oluşmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek, “Kent Konseyi oldukça önemli bir kurum. Ben İnegöl adına oldukça umutluyum. Konseyin çok güzel çalışmalar yapacağına inanıyorum. Özellikle bağımlıkla mücadele ve afet yönetimi benim yakından takip ettiğim konular. İnegöl bugüne kadar gerekli olan göçü aldı. Bundan sonra bu şehrin temel sorunlarının çözümüne odaklanmalıyız. Kentsel dönüşüm, kültür-sanat, spor ve eğitim çok önemli. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutacak çalışmalara eğilmeliyiz. Küresel ısınma nedeniyle 15-20 yıl içinde dünyada su krizleri başlayacak. Bunun emarelerini İnegöl’de görüyoruz. Bakın barajlarımızda su sıkıntıları var. Bunun çözümlerini araştırmalıyız. Ben yalnız görev icabı değil, İnegöl’ü çok sevip faydalı olmak isteyen bir insanım. Bu süreçte tabi ki sizlerin de yanında olacağız. Şimdiden sizlere başarılar diliyorum” dedi.



İnegöl Kent Konseyi Yönetimi ikinci ziyaretini ise İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a gerçekleştirdi. Burada da kısa bir konuşma yapan Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, “İnegöl’ü yeniden keşfetmeye gerek yok. Gerek belediyemizin, gerek İTSO, MÜSİAD, İGİAD gibi sivil toplum kuruluşlarımızın ilçemize yönelik önemli raporları var. Çalıştay sonuçları var. Bunlar önemli veriler. Bizler Kent Konseyi olarak bunlar ve saha üzerinden kapsamlı bir çalışma yapacağız. Önerilerimizi projelendirecek, yer ve finansal çözümlerine kadar süreci raporlayacağız. Başta İnegöl Belediye Meclisi olmak üzere ilgili kurum ve vatandaşlarımıza ilçemize değer katacak önerilerle gelmek istiyoruz” diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise Kent Konseyi'nin ortaya çıkaracağı çalışmaları heyecanla beklediğini söyleyerek, “155 yıllık belediyemizin hafızasını ortaya koymaya çalışıyoruz. Raporlayan, denetleyen bir belediye olmak istiyoruz. Görev yaptığım süre zarfında buna çok dikkat ediyorum. Çok önemli araştırmalarımız ve istatistiki bilgilerimiz oluşmaya başladı. Biz tüm çalışmalarımızı bu hassasiyetle yönetmeye başladık. Bu verilerden sizlerde faydalanabilirsiniz. Birlikte çok güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Kent Konseyi birbirinden değerli kişilerden oluşuyor. Bu nedenle ortaya çıkaracağınız çalışmaları dört gözle bekliyorum” diye konuştu.