Paleontologların ilgisini şimdi de Kentucky/Amerika’daki bir mağaranın kireç katmanlarına gömülü olarak bulunan köpekbalığı kafatası fosilleri çekti. 20 farklı türe ait yaklaşık 150 adet köpekbalığının fosilleşmiş kalıntılarının bulunduğu bu mağara, en yakın plaja yaklaşık 1000 kilometre uzaklıkta. Doğar olarak belki de dev bir köpekbalığı fosili bulabileceğiniz son yerlerden birisidir. Ancak Kentucky’s Mammoth Cave National Park’da bu garip olay tam anlamıyla gerçekleşti.

Kentucky bölgesinde ilk kez bir köpekbalığı fosili bulunmuyor, daha önce de birkaç kez benzer şekilde fosiller bulunmuştu ancak bu kez tam 150 adet köpekbalığından bahsediyoruz, hiç de az bir sayı değil. Mağara içerisinde 3 boyutlu haritalama projesi yapan iki bilim insanı olan Rick Olson ve Rick Toomey, önceleri diş olduğunu düşündükleri küçük parçacıkları yüzeye çıkardıkça, bunların birer kafatası olduğu ortaya çıkmaya başladı. Yaklaşık 500 milyon yıl öncesine kadar yaşamış olan köpekbalıklarında uzman olan bir arkadaşları vardı, John Paul Hodnett. Onun ilgileneceğini düşünerek bu bulguların fotoğraflarını gönderdiler.

Hodnett fotoğrafları gördükten sonra hemen mağaraya gidip incelemelerde bulundu. Bu incelemelerin sonucu ise herkesi hayretler içinde bıraktı. Şu ana kadar tespit edilmiş en büyük köpekbalıklarından çok daha büyük bir köpekbalığının (Saivodus Striatus) fosiliydi bu.

Devam eden süreçte yapılan incelemelerde paleontologlar 20 farklı türe ait yaklaşık 150 adet köpekbalığı fosili keşfettiler. Daha fazlasının olacağını uman araştırmacılar çalışmalarına devam etmekte.

En yakın okyanusa 1000 kilometreden daha uzak olan bu yerde bu kadar fazla köpekbalığı fosilinin bulunması, şüphesiz kara parçalarının milyonlarca yıl içerisinde nasıl yer değiştirdiğini ve değiştirmeye devam ettiğinin bir kanıtı olsa gerek… Yada belki de sadece bir kartal, avladığı köpekbalığını yuvasına taşımıştır da biz yanlış düşünüyoruzdur.