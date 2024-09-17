Bahçeköy ve Çamlıca köy giriş ve çıkışlarına geçtiğimiz aylarda yapılan kasis çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Özellikle yaz aylarında Gökçetepe sahiline gitmek üzere bu yolları yoğun bir şekilde kullanan sürücüler, zaman zaman köy içlerinde de hızlı gidiyor ve tehlike yaratıyordu. Kasislerin yapılması bu tehlikeyi azaltsa da Çamlıcalı vatandaşlar, köy girişine bir kasis daha yapılmasını istedi.

Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Pırnarköy istikametinden gelişlerde Çamlıca’ya girerken dik bir yokuştan araçların çok hızlı indiğini kaydeden vatandaşlar; “Çamlıca köyümüzün giriş ve çıkışına yapılan kasisler biraz olsun bazı sürücülerin yarattığı tehlikeyi önledi. Ancak köyümüze Gökçetepe-Pırnarköy istikametinden gelen araçlar, uzun yokuştan çok hızlı bir şekilde köye giriş yapıyor.

Köye yapılan kasis biraz içeride kaldığı için sürücüler köye yine hızlı bir şekilde girip daha sonra yavaşlayabiliyor. Bizler bu yokuşun bitimine bir kasis yapılmasını ve uyarı levhalarının konmasını istiyoruz. Buradan zaman zaman kamyonlar da geçiyor ve yokuş nedeniyle birçok sürücü hızlanarak buradan geçiyor. Buralarda evlerimiz var. Çocuklarımız, yaşlılarımız ve hayvanlarımız var. Bu araçların o hızla evlerimizin bahçesine girmesinden korkuyoruz. Yetkililerden sürücülerin hızını azaltacak önlemler bekliyoruz” dediler.