Edirne'de Keşan Belediyesi tarafından Paşayiğit Mahallesi’ne kazandırılan semt sahası düzenlenen törenle hizmete açıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Paşayiğit Mahalle Muhtarı Orhan Mutlu, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, Paşayiğit ilk ve ortaokulu yöneticileri, öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.

Paşayiğit Okulu’nun kermes adı altındaki etkinliğine katıldıklarını belirten Başkan Helvacıoğlu, “Etkinlik kapsamında Fatma Hocamızı uğurluyor, yeni müdürümüze görevinde başarılar diliyoruz. Ayrıca etkinlik içerisinde; Cumhurbaşkanımızın, Spor Bakanımızın, Milletvekilimizin, Spor Toto Müdürlüğünün, İlçe Teşkilatlarımızın destekleriyle okul bahçemize bir spor tesisi kazandırdık. Paşayiğit Mahallemiz de bu tesisinin önemini biliyor. Öğrencilerimiz de tesisten faydalanacak. Tesisimiz mahallemize hayırlı olsun. Paşayiğit Mahallemize bu güzel tesisi kazandırdık ve gençlerimiz, çocuklarımız spor yapma imkanına kavuştu” dedi.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesildi.