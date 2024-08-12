Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Paşayiğit Caddesi üzerinden Kurtuluş Caddesi istikametine giden H.G. (58) yönetimindeki plakasız motosiklet, Keşan Meslek Yüksekokulu önündeki park alanına park etmek için sola dönüş yapan T.K. (34) yönetimindeki 01 KAA 85 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü H.G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan H.U.G. (10) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.