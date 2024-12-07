BAL'da mücadele eden Keşanspor, Hendekspor'u ağırlayacak.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)
Bölgesel Amatör Lig 9.grupta mücadele eden Keşanspor yarın deplasmanda Hendekspor ile karşılaşacak.
Karşılaşmayı Ankara Bölgesi’nden Bedirhan Efe Doğan, Elif Yalçın ve Amirenur Yıldırım triosu yönetecek. Karşılaşma saat 14.00’te Hendek Atatürk Stadı’nda oynanacak. Grupta yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;
Sapanca Gençlikspor-Yeşil Yalova FK
Hendekspo-Keşanspor
Çayırovaspor- Karamürselspor
Evrensekiz Evrenspor-Ferizlispor 2011
Yalovaspor- Karasuspor
Kapaklıspor- Gebzespor
Darıca Gençlerbirliği-Tekirdağspor
Bozüyük Vitraspor-Gölücükspor
Karşılaşmaların tamamı saat 14.00’te başlayacak.