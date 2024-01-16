Kestel Belediyesi yarıyıl tatiline çıkacak olan çocuklara yönelik organize ettiği ara tatil etkinlik takvimini duyurdu.

Kestel Belediyesi, çocuklara yönelik olarak hazırladığı ara tatil etkinlik takvimi duyurdu. Büyük küçük her yaştan insanın beğenisini toplayacak olan etkinlikler 20 Ocak Cumartesi-4 Şubat Pazar tarihleri arasında Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleşecek. Sinema, tiyatro, illüzyon ve Hacivat-karagöz gösterilerinin yer alacağı 16 farklı etkinlik, binlerce öğrenciye ev sahipliği yapacak.