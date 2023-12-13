Kestel Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik başlattığı sosyal yardım projesi ile bin aileye temel gıdaların bulunduğu erzak paketi, 45 haneye ise soba ile yakacak desteğinde bulundu.

Kestel Belediyesi, vatandaşların her anında yanında olmaya ve her türlü ihtiyacında destekçisi olmaya devam ediyor.Dar gelirli ihtiyaç sahiplerine yönelik, kış desteği sosyal yardım projesini hayata geçiren Kestel Belediyesi bin aileye temel gıdaların bulunduğu erzak paketlerini ulaştırdı. Ayrıca ısınma ihtiyacı bulunan 45 haneye soba ve yakacak yardımında bulunuldu. Ekipler, ihtiyaç sahiplerinin evinde soba kurulumu yaparak vatandaşlara da destek oldu.

Ayrıca 450 ihtiyaç sahibi aileye ve yemek yapması güç olan yaşlı vatandaşlara, günlük hazırlanan sıcak yemekler öğün saatlerinde ekipler tarafından dağıtılıyor. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Altyapıdan ulaşıma, tarımdan, çevreye şehrimizi, ilçemizi geleceğe taşıyan hizmetleri hayata geçirirken bizlerin baş tacı olan hemşehrilerimize dokunan projelerle onların yanlarında oluyor, evlerine misafir oluyoruz. Özellikle kış aylarının kendisini hissettirdiği bugünlerde, kış destek yardımlarımızla bir nebze olsun hemşehrilerimizin içini ısıtmaya çalışıyoruz. Dar gelirli, ihtiyaç sahibi olan hemşehrilerimizin bir nebzede olsa sıkıntılarını giderebiliyorsak ne mutlu bizlere. Kestel Belediyesi olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma anlamında öncü çalışmalarla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.