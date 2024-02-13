Erkek giyimin öncü moda perakende markalarından Kiğılı, 2015 yılından beri resmi giyim sponsoru olduğu RAMS Başakşehir’e desteğini sürdürmeye devam ediyor. Markanın kıyafetleriyle stillerini tamamlayan turuncu-lacivertliler, ligdeki iddialarının devam ettiği mesajını verdi.

Sporu ve sporcuları destekleyen Kiğılı, uzun yıllardır spor alanında yeteneklerin geliştirilmesinde ve sporculuğun teşvik edilmesinde itici bir güç olarak takım sponsorluklarına devam ediyor. Sporun evrenselliğini ve kapsayıcılığını desteklemek, branş ayırmadan her alanda sporun ve sporcuların yanında olan marka, sporun gelişmesine olan bağlılığı sayesinde sponsorlukları ile spor dünyasında daima önemli bir rol üstleniyor.

Kiğılı ile tarzlarını yansıttılar

Yapılan açıklamaya göre marka, bu yıl da ligin iddialı takımlarından Başakşehir’in giyim sponsoru oldu. Kiğılı tarafından giydirilen Teknik Direktör Çağdaş Atan ile Başakşehir futbolcularının tamamı fotoğraf çekimine katılarak Kiğılı ile tarzlarını yansıttılar. Markanın şıklığının yanı sıra görsellere karizmalarını ve sportif ruhlarını katan futbolcular, markanın kalite, performans, rahatlık ve stil anlayışını özetleyen etkileyici görüntüler ortaya koydular. İlgi çekici çekimleri ile tanınan Dilek Altan, çekimler sırasında Kiğılı markasının şıklık ve rahatlığını yansıtmakla kalmayıp moda ve spor dünyası arasında bağ kuran bir sinerji de yakaladı. Altan’ın sıra dışı dokunuşu, futbolcuların rahat ama göz kamaştıran Kiğılı şıklığını dikkat çekici bir anlatıya dönüştürdü.

“Spora ve sporcuya olan desteğimiz her daim devam edecek”

Başakşehir Futbol Kulübü sponsorluğu hakkında konuşan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem şunları söyledi: On yıla yaklaşan bu iş birliği bizim için bir sponsorluğun çok ötesinde. Ortak bir vizyonun paylaşıldığı, karşılıklı güvene dayalı bir yolculuk. Hem saha içinde hem de saha dışında başarı odaklı çabalayan bir futbol kulübüyle bir arada olmak bizim için büyük mutluluk. RAMS Başakşehir Futbol Kulübünün giyim sponsoru olarak futbolcuların futbola olan tutkusunu ve kararlılığını temsil eden rahat ve şık kıyafetlerle yanlarındayız. Spora ve sporcuya olan desteğimiz her daim devam edecek. Başakşehir oyuncularına Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupasında başarılar diliyorum.”