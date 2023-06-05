CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta Hatay'da Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilerek Meclis'e giren ve Gezi Parkı protestoları nedeniyle tutuklu olan Can Atalay'ın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Can Atalay'ın serbest bırakılması için çağrı geldi.

Kılıçdaroğlu, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır" diyerek çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, hukukçuları, adaletsiz ve karar almaktan korkak olarak nitelendirerek, "Erdoğan ve onun ağzına bakıp adaletli karar almaktan korkan adaletsiz hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Can Atalay’ı derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.