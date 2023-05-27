Seçime sayılı saatler kala Kemal Kılıçdaroğlu özellikle futbolseverleri ilgilendirecek bir vaatte bulundu. Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT'de yayınlanmasını sağlamak" dedi.

Cumhurbaşkanı seçimine yalnızca bir gün kaldı. Tüm Türkiye'nin sandığa giderek yarın cumhurbaşkanını seçecek. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacağı seçime bir gün kala vaatlerini duyurmaya devam ediyor.

Son olarak Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımla özellikle futbolseverleri ilgilendirecek bir vaatte bulundu. Kılıçdaroğlu seçimi kazanması halinde imzalayacağı ilk kararnamelerden birini duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT'de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT'yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak."

Haber merkezi