Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akbelen'de maden sahasındaki çalışmaları görüşmek üzere olağanüstü toplanacak Meclis Genel Kurulu'na değinen Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, doğanın yanında olanı marjinal ilan ediyorsunuz ve bir avuç kişi kazansın diye devletin imkanlarını seferber ediyorlar diyerek “Evinizde çiçek yetiştirebilirsiniz ama önemli olan o çiçeğin doğada kendiliğinden yetişmesidir. Grup başkanıma bir talimat verdim diğer partilerle de görüşsün acaba Meclis'i olağanüstü bir toplantıya çağırabilir miyiz diye. Maden elbette çıkarılmalı ama talan edilmeden çıkarılmalı. Orman yok edilmeden çıkarılmalı" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Orman İnsanın İçini Kıpır Kıpır Eder

Ormana baktığınızda içinizde bir şeylerin kıpır kıpır olduğunu görürsünüz diyen Kılıçdaroğlu “Ama talan edilen bir ormana baktığınızda ülkenin ne hale geldiğini çok rahat bir şekilde görürsünüz. Ormanın içinde apayrı bir hayat var. Siz orayı katlettiğinizde aslında bir hayatın yok ediyorsunuz. Doğayı niye tahrip ediyorsunuz niye yok ediyorsunuz. Bu katliama dur demek de her birimizin bir görevidir. Bakın Akbelen sadece bir Akbelen değil. Akbelen aynı zamanda bir Türkiye'dir” dedi.

Maden Elbette Çıkarılmalı

Maden’in çıkarılma taraftarı olduğu ama orman katledilmeden çıkarılması gerektiğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu “Bunlara en büyük güvenceyi saray iktidarı veriyor. Buradan çağrımızı yapalım. AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Yeniden Refah Partisi'nin vicdanlı milletvekillerine çağrımızı yapalım. Ama adım gibi biliyorum. Genel kurul salonuna gelmeyecekler. Meclis'te çoğunluk sağlanınca koşa koşa gelip hayır diyecekler” dedi.