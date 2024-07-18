CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sarayın gölgesi Türk Futbolundan kalkmadı! Giden neyse gelen de odur! Toplumu seçeneksiz bırakan bu oligarşik yapı yıkılana kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimli genel kurulu Ankara'da tamamlandı. Kıran kırana geçen seçimi İbrahim Hacıosmanoğlu kazandı. İbrahim Hacıosmanoğlu, 2027 yılına kadar TFF Başkanı olarak görev yapacak.

"KURTLARIN KUZU POSTUNA BÜRÜNDÜĞÜ ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ"

Gelişmelerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, mesajlarında şunları belirtti:

"Sarayın gölgesi Türk Futbolundan kalkmadı! Sevgili dostlar, tek adamın güdümünde olmayan, futbolumuza katkı sunacak, hiçbir yere bağlı olmadan adil bir başkanlık yürütecek adayların, baskılarla ve şantajlarla el çektirildiği bu seçim, sanmayın ki bir değişimdir… Türk futbolu; mafya özentilerinin, sarayın veya sarayın damadının ağzının içine bakanların eline bırakılamayacak kadar değerlidir.

Giden neyse gelen de odur! Toplumu seçeneksiz bırakan bu oligarşik yapı yıkılana kadar mücadelemiz devam edecek. Kurtların kuzu postuna büründüğü zor zamanlardan geçiyoruz…"