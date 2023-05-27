Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "6 ayda İnegöl'ü il yapacağım" mesajına Bursa Milletvekili, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Varank yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Kılıçdaroğlu’nun artık basacak tuşu kalmadı, şimdi de bol keseden il dağıtıyor.

Ama o kadar cahil ki illerin kanunla kurulduğundan haberi yok.

Cumhurbaşkanı adayı olarak Meclis’in iradesine ipotek koyabileceğini zanneden Kemal Kılıçdaroğlu ’nun emekliliğine bir gün kaldı."