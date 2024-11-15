İzmir Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısına giderken, aracıyla tarfik kazası geçirdiğini açıkladı.

İzmir Otobanı'nda trafik kazası geçiren Bodur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bodur, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili hemşehrilerim, Meclis üyemiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte, Büyükşehir Meclis Toplantısı'na katılmak üzere İzmir Otobanı'nda seyir halindeyken geçirdiğimiz trafik kazası sonrası, telefonla arayarak, mesaj yazarak ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini ileten herkese gönülden teşekkür ediyor; sağlık durumumuzun iyi olduğunu bildirmek istiyorum.