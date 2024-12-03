Buna göre, Aralık ayı kira zam oranı en fazla yüzde 60,45 olacak.

TÜİK verilerine göre, Kasım ayında enflasyon bir önceki aya kıyasla yüzde 2,24, yıllık bazda ise yüzde 47,09 arttı. Son 12 aylık TÜFE ortalaması ise yüzde 60,46 olarak belirlendi. Bu kapsamda, Aralık ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde işyeri ve konut kiralarına uygulanacak en yüksek zam oranı yüzde 60,45 olacak.

Kira artış oranlarına örnekler:

Aylık 20 bin lira olan bir kira, yüzde 60,45 oranında artarak 12 bin 90 lira zamlanacak ve toplam kira bedeli 32 bin 90 liraya yükselecek.

Aylık 30 bin liralık bir kira, yüzde 60,45 artışla 18 bin 135 lira zamlanacak ve toplam 48 bin 135 liraya ulaşacak.