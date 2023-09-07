Kiracı ve ev sahibi arasında kira ilişkisinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda mahkemeden önce arabuluculuğa gitme zorunluluğu 1 Eylül’de başladı. Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Ahmet Erol, “Kiracı zorunlu arabuluculuk toplantısına katılmazsa anlaşmazlık devam eder. Kiracıyı zorunlu arabuluculuk toplantısına katılmaya zorlayacak ek yaptırım içeren düzenlemelere ihtiyaç var” diye konuştu.

Kira anlaşmazlıklarında mahkemeden önce arabuluculuk zorunluluğu başladı. Arabuluculuk zorunluluğu uygulamasında eksikler olduğunu belirten Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ahmet Erol, “Kiracı zorunlu arabuluculuk toplantısına katılmazsa anlaşmazlık devam eder” dedi. Kiracıyı zorunlu arabuluculuk toplantısına katılmaya zorlayacak ek yaptırım içeren düzenlemelere ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Prof. Erol, “Kiracı, ev sahibi ile anlaşabiliyor olsa bu kadar dava açılmazdı. Kiracılar, dava süreçlerinin uzamasından memnun ve bu maalesef kullanılıyor” dedi.

“Zorunlu arabuluculuğun çalışması zor”

Prof. Erol konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Evinizi satmak istiyorsunuz. Kiracı, evi alıcı adaylarına göstermiyor ve mahkeme kararı istiyor. Bunun için dava açıyorsunuz 8-12 ay sonrasına duruşma günü veriliyor. İlk duruşmada asla gerektirmediği halde bilirkişi tayinine karar veriliyor. 10 bin TL bilirkişi ve keşif ücreti belirleniyor. Duruşma günü de 8 ay sonraya atılıyor. Eviniz var satamıyorsunuz. Eviniz var alıcı adayına gezdiremiyorsunuz. Evinizden kiracıyı çıkaramıyorsunuz. Eviniz var rayiçlere uygun kira alamıyorsunuz. Zorunlu arabuluculuğun bu sistemde çalışması zor.”