Geçmiş dönemlerde uygulanan yüzde 25 kira artış sınırlamaları, bazı ev sahiplerinin kira bedellerinin piyasa rayicinin altında kalmasına neden oldu. Bu durum, ev sahiplerinin kira farkını hukuki yollarla talep etme arayışına girmesine sebep oldu. Peki, kiracılar geçmiş döneme ait kira farkını ödemek zorunda kalabilir mi? Arabulucu Avukat Umut Metin, bu konuda 'Kira farkına faiz işlemez' şeklinde açıklamada bulundu. İşte konuya dair detaylar...

Ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıklar, gündemdeki konular arasında yer alıyor. Yüzde 25'lik kira artış sınırı uygulamasıyla birlikte, eski kiracılarla günümüz rayiç kira bedelleri arasında belirgin bir fark ortaya çıktı.

Bu durumda, ev sahipleri kiraların düşük kaldığını ileri sürerek, kiracılardan geçmiş dönemlere ait kira farkını talep edebilir mi? Bu sorunun yanıtını Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Dr. Umut Metin ve Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, çeşitli açıklamalarla ortaya koydu.

ÖZELMACIKLI: 'ANLAŞMAZLIK OLMASA DA HAKİM BELİRLEYEBİLİR'

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:

"Kira tespit davası açmanın borçlar kanunu çerçevesinde bazı şartları var. Bu şartlardan bir tanesi kira bedeliyle ilgili herhangi bir anlaşmazlık olmasa da 5 yıldan uzun süreli olan kira sözleşmelerinde kira bedelinin hakim tarafından belirlenebilmesi kanunen kabul edilmiştir.

YENİ KİRA NASIL BELİRLENİYOR?

Altıncı yıl için kira artış oranını taraflar kendileri belirlemeden doğrudan bunu dava konusu yapabilirler. Hakim de bu konuda emsal kira bedellerine, bilirkişi marifeti ve taraflarca ibraz edilen emsal kontrat örneklerine bakıyor. Emsal alınabilmesi için bazı kriterler var. Sadece internette yer alan ilanlar üzerinden bir emsal alınmıyor.

Burada şu yanlış anlaşılmaya mahal vermemek lazım. Kira kontratında ilgili yıl bitmeden en az 1 ay önce dava açılmış olmalıdır. Buna ilişkin ihtarnameler süresinde çekilmeli, dava açtıktan sonraki süre ile dava sonuçlanana kadar geçen süre içerisinde taraflar açısından hakimin belirlediği kısım geçerlidir.

'KİRA TESPİT DAVASI AÇILDIĞI TARİHTEN SONRAKİ KİRALARI KAPSAR'

Ev sahibi davayı kontrat yenileme süresinden sonra açtıysa kira tespiti yeni dönem itibarıyla geçerli olur. Burada sürelere dikkat etmek lazım. Her zaman geçmiş döneme ilişkin bir kira talep edilmez. Kira tespit davası açıldığı tarihten sonraki kiraları kapsar. Bunun geçerli olması için yenilenme döneminden önce ilgili ihtarnamenin çekilmesi ve ilgili davanın açılması gerekir. Süreler ve zaman aralıkları hukuki olarak doğru mütalaa edilmelidir.

5 YILDAN ÖNCE KİRA TESPİT DAVASI AÇILAMIYOR, 5 YIL ÖNCESİ İÇİN KİRA UYARLAMA DAVASI BİR ÇÖZÜM MÜ?

Kira tespit davaları için bir süre var. Tarafların kendi aralarında yazdıkları kontratta TÜFE'nin son 12 aylık ortalamasına göre artışlar yapılıyor. 5 yıl öncesinde uyarlama davası açılsa da aslında daha çok sürecin tespit davaları ile ilerlediğini söylemek mümkün. Uyarlama davaları da bu kapsamda değerlendirilebiliyor."